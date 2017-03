Tintenstrahldrucker haben beim Textdruck aufgeholt und sind – nicht zuletzt für Fotos – immer noch erste Wahl. Für Vielschreiber sind Schwarz-Weiß-Laserdrucker eine überlegenswerte Alternative.

Im Test haben wir:

Tintenstrahl-Multifunktionsgeräte

Brother DCP-J752DW

Brother MFC-J870DW

Canon Pixma MG7150

Canon Pixma MG3550

Epson Expression Home XP-215

Epson Expression Premium XP-810

HP Deskjet 2540 All-in-One

HP Envy 4500 e-All-in-One

HP Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One (N911G)

Schwarz-Weiß-Laser-Multifunktionsgeräte

Brother DCP-1510/1512

Brother MFC-7360N

Canon i-Sensys MF4730

Canon i-Sensys MF4780w

HP Laserjet Pro MFP M125nw

Kyocera FS-1325MFP

Samsung Xpress M2070W

Samsung Xpress M2070FW

Farblaser-Multifunktionsgeräte

Brother DCP-9020CDW

Canon i-Sensys MF8230Cn

HP Color Laserjet Pro MFP M176n

Samsung Xpress C460W

Schwarz-Weiß-Laserdrucker

Brother HL-2135W

Canon i-Sensys LBP6020B

HP Laserjet Pro 400 M401dne

Kyocera Ecosys P2035d

Oki B401d

Ricoh SP 311DNw

Samsung Xpress M2835DW

Die Testtabelle enthält folgende Bewertungskriterien: Qualität (Text, Farbseite, Foto), Tinten- oder Tonerkosten (Cent pro Seite, A4-Foto, ISO-Farbseite), Kopierzeit, Druckzeit, Scanzeit, Wasser- und Lichtbeständigkeit, Tiefenschärfe, Stromverbrauch, Duplexeinheit, WLAN-fähig, Direktdruck von der Speicherkarte, Drucken übers Internet, Geräusch, Handhabung, Bedienungsanleitung, Patronenwechsel und Wartung u.a.

Hier unser Testbericht: Eine ganze Reihe von Mythen rankt sich um Tintenstrahldrucker. Sie sind im Vergleich zu Laserdruckern langsam, schlagen mit hohen Druckkosten zu Buche und haben eine Tendenz zum Eintrocknen, heißt es. Der in KONSUMENT 11/2013 veröffentlichte Test von Multifunktionsgeräten räumte bereits mit diesen und weiteren Vorurteilen auf. Dass sich für viele Anwender, besonders im Privatbereich und für Fotografen, ein Tintenstrahldrucker empfiehlt, bestätigt erneut der aktuelle Test.

Und er zeigt eine zusätzliche Alternative für jene auf, die viel Text zu Papier bringen: Hier können sich Schwarz-Weiß-Laserdrucker neben Tintenstrahl- und Farb­laserdruckern behaupten und sie in einigen Bereichen sogar überflügeln.

Farb- und Laserdrucker im Test

Die Stiftung Warentest hat für den aktuellen Test 9 Tintenstrahldrucker, 4 Farblaser­drucker, 7 Schwarz-Weiß-Laserdrucker und 8 Schwarz-Weiß-Laser-Multifunktionsgeräte unter die Lupe genommen. Auch alle getes­teten Tintenstrahlmodelle sind Multifunk­tionsgeräte, bieten also neben dem Druck noch weitere Funktionen wie zum Beispiel Faxen, Scannen oder Kopieren. Bei der Auswahl dieser Geräte wurde nicht etwa bewusst auf "reine Drucker" verzichtet – die Hersteller bieten im für den Privatgebrauch sinnvollen Bereich nur Multifunktionsgeräte an (einige wenige Ausnahmen bestätigen die Regel).

Keine Angst vor dem Austrocknen

Lange Zeit galt: Laserdrucker sind in der Anschaffung teuer, im täglichen Gebrauch dafür günstiger; Tintendrucker sind anfällig fürs Austrocknen und für den Bürogebrauch zu langsam. So einfach wie vor einigen Jahren lassen sich die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme in dieser Geräte­generation nicht mehr auf den Punkt bringen. Zwar besteht zum Beispiel bei Tintendruckern nach wie vor die Möglichkeit, dass der Druckkopf – jener Teil, durch den die Tinte aus den Patronen aufs Papier gebracht wird – austrocknet. In der Praxis passiert das aber meistens nur, wenn das Gerät mehrere Monate lang nicht benutzt wurde.