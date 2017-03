Test: Sie erleichtern die Hausarbeit, sparen Zeit und verwöhnen mit flauschigen Handtüchern. Wäschetrockner warten mit einigen Vorteilen auf. Der aktuelle Test zeigt, ob höhere Anschaffungskosten lohnen.

Folgende Produkte finden Sie in der Testtabelle:

Kondensationstrockner mit Wärmepumpe:

AEG

Bosch

Gorenje

Hoover

LG

Samsung

Kondensationstrockner ohne Wärmepumpe:

AEG

Siemens, baugleicher Bosch

Die Test-Tabellen enthalten folgende Beurteilungspunkte: wie gut die Geräte trocknen, wie lange sie für die einzelnen Programmarten brauchen, welchen Stromverbrauch sie haben, Umwelteigenschaften, Handhabung und Sicherheit. - Lesen Sie auch unsere Tests: Wäschetrockner mit Wärmepumpe 9/2013, Waschtrockner 11/2012, Wäschetrockner 1/2012, Wäschetrockner 2/2010, Waschmaschinen 10/2011

Glücklich schätzen sich jene, die ihre Wäsche während der Sommermonate überwiegend im Garten oder auf dem Balkon trocknen können. Sobald die kühlere Jahreszeit im ­Anmarsch ist, verlagert sich das Wäschetrocknen in die Innenräume. In der Folge ­verstellen Wäscheständer den Weg und die Luftfeuchtigkeit in den Wohnräumen steigt an.

Welche Trocknerart ist sinnvoll?

Elektrische Wäschetrockner können wert­volle Hilfe im Haushalt leisten. Worauf ist beim Kauf eines solchen Gerätes zu achten? Welche Trocknerart ist sinnvoll? Und warum können billige Produkte mit älterer Technik zur Kostenfalle werden? Mit diesen Fragen hat sich unsere Schwesterorganisation Stiftung Warentest, die den aktuellen Test durchführte, eingehend beschäftigt.

Ins­gesamt haben die Tester sieben Konden­sationstrockner mit und drei Geräte ohne Wärmepumpe unter die Lupe genommen. Miele wurde diesmal nicht getestet, da die neue Gerätegeneration zum Untersuchungszeitpunkt noch nicht erhältlich war. Der Miele-Wärmepumpentrockner T8857WP EcoComfort aus dem Test in KONSUMENT 9/2013 ist noch verfügbar, aber im Auslaufen.

Mit oder ohne Wärmepumpe?

Wie schon bei den Tests von 2012 und 2013 berichtet, sind Geräte mit Wärmepumpe technisch gesehen die bessere Wahl. Sie erhitzen die zum Trocknen verwendete Luft effizienter als Geräte ohne Wärmepumpe. Die Anschaffungskosten sind allerdings höher. Die getesteten Produkte mit Wärmepumpe kosten zwischen 699 Euro (Hoover) und 1.049 Euro (AEG). Die beiden Trockner ohne Pumpe kommen auf 599 Euro.