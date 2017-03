Höchst unterschiedlich fallen die Reinigungserfolge von Geschirrspülmitteln (Multitabs) aus.

Diskont-Multitabs von dm und Müller

Im jüngsten Test der Deutschen Stiftung Warentest war zwischen "gut" und "nicht zufriedenstellend" alles drin. Überzeugen konnten vor allem die Diskont-Multitabs von dm (Denk mit Multi-Power 11) und Müller (Blink Geschirr-Reiniger Tabs 11 in 1), die 9 bzw. 10 Cent pro Spülgang kosten.

Weit weniger brillieren konnte Powerball Quantum Power Gel von Finish (Preis 31 Cent). Die Produkte von dm und Müller schonen Silber- und Edelstahlbesteck gleichermaßen und lösen angetrocknete Haferflocken oder Lasagne ebenso gut wie Faschiertes. Nur die Beseitigung von Teeflecken gelingt – vor allem den Müller-Tabs – weniger gut.

Edelstahl schillert in allen Farben

Finish dagegen hat Probleme mit der Materialschonung – Edelstahl schillert nach dem Spülen in allen Farben, ein Nachpolieren ist erforderlich. Auch Multi-Tabs von Claro und Frosch haben schlecht abgeschnitten, was die Hersteller bewogen hat, die Rezeptur zu ändern (Claro) bzw. das Produkt überhaupt vom Markt zu nehmen (Frosch).

Noch auf dem Markt

Noch auf dem Markt sind die im Vorjahr (KONSUMENT-Test Geschirrspüler 8/2013) getesteten Produkte Somat 10 sowie Lidl All in 1, die in der Endabrechnung ebenso gut abgeschnitten haben wie der diesjährige Testsieger von dm. Somat probiert es überdies mit einem Spülmittel in Gelform, das Multi Perfect Gel (Preis pro Spülgang 35 Cent) konnte im Test allerdings nicht überzeugen: Es reinigt schlecht und schont das Material nur durchschnittlich.

Besser: Pulver, Klarspüler und Enthärtersalz

Generell sind alle „All-in“-Spülmittel mit Vorsicht zu genießen. Das Baukastensystem mit Pulver, Klarspüler und Enthärtersalz ist immer noch die bessere Alternative, weil je nach Bedarf dosiert werden kann.