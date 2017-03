Alte und neue Technik passen leider oft nicht zusammen, was schade ist, weil dies oft der einzige Grund für eine Neuanschaffung ist.

Es gibt aber immer wieder Lösungen, die den Spagat schaffen – beispielsweise der Bluetooth Audio Adapter von Logitech. Mit 39,90 Euro ist das kompakte Gerät zwar nicht besonders preisgünstig, es leistet aber ganze Arbeit, wenn es etwa darum geht, ein bluetoothfähiges Smartphone kabellos mit einer alten Hi-Fi-Anlage zu koppeln.

Bluetooth Audio Adapter

von Logitech (Bild: Logitech)



Musik am Smartphone über alte Hi-Fi-Anlage abspielen

Der Adapter wird per Cinch- oder Klinkenstecker (3,5 mm) mit dem Verstärker verbunden und ans Stromnetz gesteckt. Danach lässt er sich problemlos via Bluetooth mit dem Smartphone koppeln und dem Musikgenuss steht nichts mehr im Wege.

Sendereichweite

Die Sendereichweite beträgt laut Herstellerangaben bei Sichtkontakt rund 15 Meter; in unserem Praxistest war es aber auch möglich, zwei Zimmer weiter zu gehen, ohne dass es zu Übertragungsproblemen gekommen wäre. Auf der Unterseite hat der Adapter ein Klebepad, sodass man ihn an verdeckter Stelle an der Hi-Fi-Anla ge befestigen kann.