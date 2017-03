Senioren werden als Bahn- und Buskunden mit Dauer­ermäßigungen wie auch mit Sonderaktionen umworben. Vielfalt und Ausnahmen können verwirren. Es lohnt sich jedenfalls, ausdrücklich nach Seniorenermäßigungen zu fragen.

61 Jahre ist seit 1. Jänner 2014 das Mindest- alter – für Frauen und Männer gleich –, um in Bus und Bahn Seniorenermäßigungen in Anspruch nehmen zu dürfen. Die WESTbahn GmbH tanzt aus der Reihe: Hier fahren bis auf Weiteres bereits 60-Jährige senioren­ermäßigt.

Lizenz für Seniorenermäßigung

Die ÖBB-Vorteilscard Senior, die Einjahres­lizenz für altersermäßigte Tickets bei den ÖBB und bei vielen Tickets in den Verkehrsverbünden, kostet 29 Euro. Senioren, die ­eine Ausgleichs- oder Ergänzungszulage beziehen, erhalten sie kostenlos. Sie reduziert den ÖBB-Ticketpreis beim Ticketkauf an ÖBB-Personenkassen und in Reisebüros am Bahnhof um 45 Prozent; beim Ticketkauf via Handy, online auf der ÖBB-Website sowie am ÖBB-Fahrkartenautomaten um 50 Prozent. Bei grenzüberschreitenden Bahnfahrten ermäßigt sie den Ticketpreis für den Streckenteil im Ausland um 25 Prozent. Seit Jänner 2014 wird die ÖBB-Vorteilscard Senior ohne Foto ausgegeben und gilt nur ergänzend mit einem Lichtbildausweis als Altersnachweis.

Mit der Österreichcard Senior gibt es auch eine Senioren-Jahreskarte für die ÖBB-Züge in Österreich. Sie kostet 1.150 Euro für die 2. Klasse, 1.610 Euro für die 1. Klasse.

ÖBB-Seniorenaktion im Herbst

Die ÖBB bieten im Herbst einen Monat lang besonders günstige Tickets für Senioren. Das ist auch heuer wieder geplant. Zeitraum und Preise waren bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt. In den letzten Jahren gab es die Aktion immer im November. Das Monats­ticket kostete für ganz Österreich rund 60 Euro, ein Tagesticket etwa 20 Euro (beides nur für die 2. Klasse). Voraussetzung für den Kauf dieser Tickets ist allerdings der Besitz einer Vorteilscard Senior.

WESTbahn bietet Senioren das Trafik-Aktiv Ticket

Bei der privaten WESTbahn GmbH gibt es als Dauerzuckerl für Menschen ab 60 das „Trafik-Aktiv Ticket“. Es heißt so, weil es nur in den rund 3.000 Trafiken in Österreich ­erhältlich ist, die mit der WESTbahn kooperieren. Diese Einzelfahrt-Tickets kosten je nach Distanz 9,99, 11,99 und 15,99 Euro. Sie sind damit um ein Drittel bis ein Viertel billiger als der Normalpreis bei der WESTbahn. Gültig sind sie jeweils nur von Montag bis Donnerstag.