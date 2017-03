Das steht drauf: Buiteman Gouda crumbles

Gekauft bei: Merkur

Das ist das Problem

Buiteman Gouda crumbles, Käsegebäck mit Gouda, werden als „köstliche Knusper-Highlights“ beworben. „Die krossen Spezialitäten sind direkt zum Verzehr bereit oder können im Ofen erwärmt werden“, heißt es etwa in der Artikelbeschreibung eines Onlineshops. Die auf der Verpackung abgebildeten Gouda crumbles sehen ebenfalls appetitanregend aus. Wäre der Karton bloß nicht so mickrig befüllt!

Zwei Drittel Luft

Dass in dieser Packung kaum Kekse drinnen sind, merkt man aber erst nach dem Öffnen. Im Karton steckt ein blickdichter Beutel mit dem Käsegebäck. Er ist erheblich kleiner als der Karton. Hat man den Beutel geöffnet, sieht man, wie kärglich der Inhalt der Packung bemessen ist. Der Karton ist nicht einmal zu einem Drittel mit Käsegebäck gefüllt!

Füllmenge künftig sichtbar auf der Verpackung

Wir baten Hersteller Buiteman um Stellungnahme. Buiteman begründete die übergroße Verpackung mit „technischer Notwendigkeit“, kündigte uns aber auch an, auf der Packung in Hinkunft die Füllhöhe grafisch anzuzeigen und den Hinweis „die Füllhöhe ist technisch bedingt” aufzudrucken. Nun ja: besser als nichts. Uns wäre allerdings eine umfassendere Lösung in Form einer kleineren, umwelt- und konsumentenfreundlicheren Verpackung bei Weitem willkommener.

Lesen Sie auch: