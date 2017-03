Der wichtigste Kritikpunkt ist immer noch das Verhalten bei Nässe. Ganzjahresreifen sind und bleiben auch im diesjährigen Test enttäuschend.

Diese Autoreifenmarken finden Sie in der Testtabelle:

Winterreifen:

175/65 R 14 T

Continental: ContiWinterContactTS850

Cooper: WeatherMaster SA2

Dunlop SPWinter Response 2

EsaTecar: Super Grip 7+

Firestone: Winterhawk 3

Fulda: Kristall Montero 3

GT Radial: Champiro Winterpro

Hankook: Winter i*cept RSW442

Michelin: AlpinA4

Pirelli: Snowcontrol Serie 3 Winter 190

Sava: Eskimo S3+

Star Performer SPTSAS

Toyo: SnowproxS943 XL

Vredestein: Snowtrac 3

195/65 R 15 T

Achilles: Winter 101

Bridgestone: Blizzak LM 001

Cotinental: ContiWinterContact TS850

Dunlop: SP Winter Sport 4D

Hankook: Winter i*cept RS (W442)

Infinity: Winter Hero INF 049

Kleber: Krisalp HP2

Kumho: WinterCraftWP51

Matador: MP92 Sibir Snow

Michelin: Alpin 5

Pirelli: Snowcontrol Serie 3 Winter 190

Semperit: Speed-Grip 2

Uniroyal: MS plus 77

Yokohama W.driveV905

Ganzjahresreifen: 195/65 R 15 H

Falken: EuroAll Season AS200

Kumho: Solus HA31

Uniroyal: AllSeasonExpert

Vredestein: Quatrac Lite

Bei den Reifen wurde das Fahren auf trockener und nasser Fahrbahn sowie auf Schnee und Eis getestet. Außerdem wurden Verschleißfestigkeit, Kraftstoffverbrauch, Schnelllaufprüfung und Geräuschentwicklung geprüft.

Hier der Testbericht: Zwei Dimensionen und zwei Arten von Reifen wurden diesmal angesichts des bevorstehenden Winters getestet. Die Winterreifen der Dimension 175/65 R 14 T passen für Klein­wagen und etwas ältere Fahrzeuge der Kompakt­klasse. Die Winterreifen der Dimension 195/65 R 15 T schließen direkt an diese Kategorie an, eignen sich also für die meisten Kompaktwagen und für moderat motorisierte Limousinen. Die Bezeichnung T am Schluss bei beiden Reifendimensionen steht für eine Geschwindigkeit bis 190 km/h.

Darüber hi­naus wurden auch Ganzjahresreifen der ­Dimension 195/65 R 15 getestet. Sie weisen allerdings den Geschwindigkeitsindex H auf, sind also bis zu einer Geschwindigkeit von 210 km/h zugelassen. Auf die Tücken im Zusammenhang mit dem Geschwindigkeitsindex kommen wir später noch zu sprechen.

Winterreifen: Wer den Spagat schafft

Von der Kleinwagendimension wurden 14 Fabrikate getestet, wovon nur vier gut abschnitten und zwei durchfielen. Als Test-Sieger ging der Continental WinterContact TS850 hervor. Er schaffte sogar den weiten Spagat mit der besten Bewertung auf nasser Fahrbahn bei gleichzeitig sehr geringem Verschleiß. Den Michelin Alpin A4, bekannt für höchste Laufleistungen, konnte er im Verschleiß allerdings nicht schlagen. Der Dunlop Winter Response 2 überzeugte mit dem geringsten Rollwiderstand, also geringstem Verbrauch. Auch Ausgewogenheit in allen Disziplinen ist eine gute Methode, um weit vorne zu landen – so erzielte der Firestone Winterhawk 3 nirgends die beste Note und schaffte trotzdem ein "gut" in der Endnote.

Schwächen auf nasser oder trockener Fahrbahn

Knapp hinter dem Spitzenquartett landete der EsaTecar Super Grip 7+. Er wurde genauso wie der Fulda Kristall Montero 3 und der Vredestein Snowtrac 3 wegen Schwächen auf nasser Fahrbahn im Test abgewertet; außerdem fiel er als relativ laut auf. Der Pirelli Snow­control zeigte leichte Schwächen auf trockener Fahrbahn; der Sava Eskimo S3+ wurde wegen zusätzlicher Schwächen bei Nässe und Eis abgewertet. Der Hankook Winter i*cept RS war zusätzlich auch noch auf Schnee schlecht.

Generell gilt: Ein durchaus guter Winter­reifen muss nicht bei allen Arten von winterlichen Bedingungen über­ragend sein.

Dem GT Radial Champiro Winterpro rettete trotz zahlreicher Schwächen im Test seine gesamthafte Ausgewogenheit ein "durchschnittlich". Umgekehrt ist es möglich, trotz bester Platzierung in einem Teilbereich (z.B. auf trockener Fahrbahn) letztlich mit "nicht zufriedenstellend" abzuschneiden, wie der Cooper WeatherMasterSA2 zeigt.

Lesen Sie zum Reifenkauf auch unser EXTRA: Autoreifen mit Infos zu Preisunterschieden, Wartung und Lebensdauer sowie detaillierten Testtabellen.